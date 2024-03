Deux fois des moules

Évidemment, se réjouir de la mort d'autrui, c'est très mal. D'ailleurs, tous les culs serrés de la droite hurleront au scandale si on ironise sur ce genre de situation. Mais bon, comme ce sont aussi des gens qui se paluchent régulièrement sur le souvenir ému de Desproges en mode « on peut plus rien dire », ben perso j'aime bien citer du Desproges dans ces cas-là, ça leur fait buguer le cerveau.

Je propose même qu'on invente un hashtag pour ce genre d'occasion : #DeuxFoisDesMoules

