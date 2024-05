Une triste histoire aujourd'hui, l'histoire d'un rêve tué dans l'œuf à cause de gens trop feignants. Bon, j'espère au moins qu'on pourra en tirer une petite morale…

Le Galion de Pierrot

C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Pierre.

Un entrepreneur, un mec qui en veut.

Le genre qui a pas peur de prendre des risques et de disrupter le game.

Pierre a un rêve dans la vie :

▶️ Comme Pierre a reçu pas mal de thunes de ses parents rentiers, il achète un beau bateau.

Sauf que… stupeur !

💡 Eh oui, car en plus de la thune, Pierre possède également un très long poil au niveau de la paume. Il se dit donc que, quitte à ce que quelqu'un en chie pour faire avancer sa bouse flottante, autant que ce soit pas lui.

▶️ Aussitôt dit, aussitôt fait : Pierre prend sa plus belle plume et déverse ses sentiments professionnels les plus profonds dans un écrin de poésie qui ferait pleurer un cœur de pierre (de vraie pierre hein, pas de Pierre-lui, sinon on pige plus rien à ce que je raconte).

⚠️ Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu pour ce pauvre homme.

▶️ Pierre tente le tout pour le tout et va jusqu'à écumer les foires des métiers pour attirer les jeunes marins.

Finalement, la tendance naturelle de Pierre à arnaquer ses semblables a fait qu'il n'a jamais réussi à recruter de jeunes marins.

Moralité :

Pierre qui roule n'amasse pas mousses.