Pour ce nouvel article publié conjointement sur le Framablog, parlons un peu de l’Éducation Nationale et surtout de son Ministère. Où quand le partenariat public/privé va un peu trop loin…

Cette BD est librement inspiré de l’article Cantines scolaires: l’Education Nationale signe un partenariat avec Mac Donald écrit par JCFrog.

McDonald's dans les cantines scolaires

💡 C'est officiel, le partenariat entre l'Éducation Nationale et le géant des fastfoods a été signé ! Depuis cette rentrée de septembre 2016, ce sont donc des menus McDonald's qui sont mangés dans toutes les cantines scolaires du pays !

Ce partenariat ne partait pourtant pas gagnant, une consultation populaire pour l'alimentation dans l'enseignement primaire ayant plébiscité les AMAP et épiceries bio.

▶️ Bien sûr, ce choix, détaché de toute considération partisane, s'est basé sur le pragmatisme le plus décomplexé.

Alors certes, les habituels bolchévo-fauteurs de trouble viendront encore nous casser les burgers avec leurs théories un peu tordues.

⚠️ Mais il faut que les gens s'y fassent : le partenariat public/multinationales, c'est l'avenir.

Bon. On arrête les bêtises.

Tout ça, c'était du flan.

Du faux. Du canular.

Vos gamins ne mangeront pas McDonald's.

⚠️ Seulement voilà, il y a un autre domaine où il se passe peu ou prou la même chose, et ça devrait vous scandaliser tout autant : l'informatique.

C'est ainsi qu'en juin dernier, Microsoft annonçait fièrement avoir signé un partenariat avec le Ministère de l'Éducation Nationale.

Et ce, malgré une consultation populaire ayant plébiscité les logiciels libres.

Et malgré tous les arguments AMAP/McDonald's donnés ci-dessus et qui s'appliquent tout autant.

Bref.

Comme le Ministère de l'Éducation Nationale se complaît dans sa position de moulin à vent et que beaucoup (profs inclus) en ont assez des se battre contre, ce sera comme d'habitude :

il faudra faire sans son aide, et tant pis pour l'argent gaspillé et les initiatives locales non-soutenues.