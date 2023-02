Eh bien devant le nombre impressionnant de personnes partageant ce ressenti, je me suis dit que ça méritait bien une petite BD…

Il y a quelques jours, j'ai partagé sur Mastodon l'agacement que me provoquait l'affichage des dates au format « durée par rapport à aujourd'hui » (« il y a 2 jours, il y a 6 mois, etc. »).

Ce blog est publié sous licence libre, il est librement copiable, partageable, modifiable et réutilisable. Il est gratuit car financé par vos dons, vous pouvez me soutenir via la plateforme de votre choix :