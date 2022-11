Mastodon, c'est chouette

On cause beaucoup de Mastodon en ce moment. Je me suis dit que c'était le moment pour vous en parler, pas spécialement d'un point de vue technique, mais juste pour vous dire ce qui me plaît dans ce réseau.

J'en profite pour vous rappeler (ou vous apprendre) que je serai présent au Capitole du Libre à Toulouse ce week-end ! Vous pourrez me trouver la plupart du temps au stand Framasoft. J'y dédicacerai les bouquins suivants :

Viendez beaucoup !

