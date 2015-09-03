Dites adieu aux kilos en trop !

Aujourd’hui, un article assez long sur un sujet délicat… Il fallait bien ça. Si vous débarquez sur ce site, n’hésitez pas à lire d’abord l’article sur les bits et les bytes (et pourquoi pas celui sur numérique/digital qui peut toujours servir). Dis-donc, c’est qu’il y aurait presque une continuité dans ce site !

💡 Aujourd'hui, nous allons parler de kilos… mais pas n'importe lesquels : les KILOOCTETS !

Si vous avez déjà acheté un support numérique (clef USB, disque dur, etc.), vous avez sans doute fait l'expérience suivante :

💡 Eh bien pas du tout ! En fait, cette différence de 30 mégaoctets vient juste du fait que les fabricants de supports numériques et les systèmes d'exploitation n'utilisent pas toujours la même définition des mots « kilo », « méga », « giga », etc.

Enfin, du coup…

Oui, en fait c'est de l'arnaque.

Puisqu'on joue volontairement sur l'ambiguïté de termes techniques.

Il se trouve qu'en informatique, on a cette manie de compter en base deux et de tout grouper par puissances de deux.

▶️ Du coup, lorsqu'on s'est aperçu que 210 (1024) était assez proche de 103 (1000, soit un kilo), on a abusivement utilisé le terme kilo… sans se rendre compte de l'énoÔorme imbroglio que cela allait provoquer par la suite.

Et puisque c'était très pratique, on a généralisé le principe aux puissances supérieures.

⚠️ Seulement voilà, à chaque préfixe, on multiplie par 1024 au lieu de 1000 et l'erreur devient donc de plus en plus grande… Si elle était acceptable à l'époque des disquettes, elle devient beaucoup plus gênante à l'heure où le téra se généralise.

J'veux dire… Imaginez un peu ça dans un autre contexte :

▶️ On a fini par prendre le problème en main : en 1998 (oui, on a mis le temps) sont introduits les préfixes binaires pour mettre un terme aux ambiguïtés.

C'est pour cela que vous voyez parfois apparaître les symboles Mio, Gio ou Tio qui signifient respectivement mébioctet, gibioctet et tébioctet.

Sauf que bien entendu, cette norme reste très très peu connue. Et entre les constructeurs qui prennent bien soin de l'appliquer à la lettre en utilisant la version la plus avantageuse pour eux et certains systèmes d'exploitation qui continuent à parler de kilo pour 1024…

💡 Pour savoir exactement comment fonctionne le système que vous avez sous les yeux, comparez les versions abrégées des tailles de vos fichiers avec les versions complètes (en faisant un clic-droit puis « Propriétés » par exemple) :

Voilà. J'espère que vous y voyez plus clair.

(Ou alors si vous trouvez que tout ceci est sacrément incompréhensible, au moins maintenant vous savez pourquoi.)

⚠️ Terminons cet article en évoquant une catégorie de psychopathes qui ont heureusement déserté le paysage informatique depuis pas mal de temps : les fabricants de disquettes.