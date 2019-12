Ça faisait quelques temps que je me disais qu’il fallait que j’en parle… C’est une petite compilation assez horrible trouvée sur Reddit qui m’a fait sauter le pas. Et comme aujourd’hui encore, il y a grève et manifs au menu, j’ai bien peur de voir cet article à nouveau confirmé…

Voilà, aujourd’hui ça ne va pas être très rigolo : on parle de violences policières.

Nom (obligatoire)

Email

Message (obligatoire)

Antispam

Quel est le contraire de haut ?

Cet article est gratuit et librement partageable et modifiable . Si vous souhaitez soutenir cette démarche, vous pouvez me faire un don ou tout simplement le partager autour de vous. Dans tous les cas, merci d'avoir pris le temps de le consulter en entier, ce qui est déjà une forme de rémunération pour moi !Les commentaires sont fermés, mais vous pouvez néanmoins me laisser un message (privé) si vous le souhaitez :